Persebaya Banyak Peluang, Tavares Akui Kalah Efektivitas dari Madura United

Sabtu, 18 April 2026 – 05:00 WIB
Pesepakbola Persebaya Surabaya Mihailo Perovic (tengah) berebut bola dengan pemain Madura United saat pertandingan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti efektivitas permainan Madura United seusai timnya kalah 1-2 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.

Menurut Tavares, tim tamu mampu memaksimalkan peluang menjadi gol.

“Pertandingan yang bagus, dengan peluang bagi kedua tim, tetapi mereka punya dua tembakan untuk mencetak dua gol,” kata Tavares seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam.

Dia menilai Persebaya sebenarnya tampil cukup baik, terutama di babak pertama dengan sejumlah peluang yang tercipta.

Namun, peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol.

Memasuki babak kedua, Persebaya sempat kesulitan mengawali permainan sebelum akhirnya mampu meningkatkan intensitas serangan.

“Kami berkembang di babak kedua, menguasai area ofensif dan menciptakan beberapa peluang,” ujarnya.

Meski demikian, Tavares mengakui faktor keberuntungan belum berpihak kepada timnya.

Sumber Antara
