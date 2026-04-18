JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Tumbang di Kandang, Madura United Menang 1-2

Persebaya Tumbang di Kandang, Madura United Menang 1-2

Sabtu, 18 April 2026 – 04:00 WIB
Persebaya Tumbang di Kandang, Madura United Menang 1-2 - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Gali Freitas (kiri) berusaha merebut bola dari pemain Madura United Roger Bonet Badia (kanan) dalam pertandingan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2016) malam. ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya ditumbangkan Madura United dengan skor 1-2 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (17/4) malam.

Dua gol kemenangan Madura United dicetak Lulinha pada menit ke-13 dan Riquelme pada menit ke-64. Adapun Persebaya hanya mampu membalas lewat Riyan Ardiansyah pada menit ke-82.

Kemenangan ini membawa Madura United keluar dari tekanan zona bawah klasemen.

Sejak awal laga, Persebaya mencoba menguasai permainan dengan membangun serangan dari lini belakang.

Namun, Madura United tampil lebih efektif.

Gol pembuka lahir pada menit ke-13 lewat sepakan jarak jauh Lulinha yang gagal diantisipasi kiper Persebaya, Andhika Ramadhani.

Tertinggal satu gol, Bajol Ijo meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang tercipta, tetapi belum mampu menembus solidnya pertahanan Madura United.

Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu.

Persebaya dikalahkan Madura United dengan skor 1-2 di GBT. Gol Lulinha dan Riquelme jadi penentu kemenangan.
Sumber Antara
