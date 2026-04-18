Persebaya Tumbang di Kandang, Madura United Menang 1-2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya ditumbangkan Madura United dengan skor 1-2 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (17/4) malam.

Dua gol kemenangan Madura United dicetak Lulinha pada menit ke-13 dan Riquelme pada menit ke-64. Adapun Persebaya hanya mampu membalas lewat Riyan Ardiansyah pada menit ke-82.

Kemenangan ini membawa Madura United keluar dari tekanan zona bawah klasemen.

Sejak awal laga, Persebaya mencoba menguasai permainan dengan membangun serangan dari lini belakang.

Namun, Madura United tampil lebih efektif.

Gol pembuka lahir pada menit ke-13 lewat sepakan jarak jauh Lulinha yang gagal diantisipasi kiper Persebaya, Andhika Ramadhani.

Tertinggal satu gol, Bajol Ijo meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang tercipta, tetapi belum mampu menembus solidnya pertahanan Madura United.

Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu.