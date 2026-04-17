Persebaya Berbenah Usai Dibantai Persija, Siap Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya fokus membenahi kesalahan jelang menghadapi Madura United.

Laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (14/4) malam.

Tavares meminta pemain menunjukkan perubahan setelah kekalahan pada laga sebelumnya.

“Kalau pemain tidak menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya,” kata Tavares, Kamis (16/4).

Dia menegaskan pertandingan kali ini menjadi momentum penting untuk bangkit. Kekalahan 0-3 dari Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi, terutama soal kesalahan yang tidak boleh terulang.

Menurut dia, Persebaya masih memiliki sejumlah kendala, termasuk pemain yang absen dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih. Meski begitu, Tavares tetap menuntut seluruh pemain tampil maksimal.

“Kami berharap pemain yang menjadi starter maupun yang datang dari bangku cadangan dapat membantu tim lebih banyak dibandingkan pertandingan sebelumnya,” ucapnya.

Dia juga menyoroti lemahnya penguasaan bola saat menghadapi Persija.