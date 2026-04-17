JPNN.com Jatim Olahraga Malaysia Menang Tipis dari Indonesia di Piala AFF U-17, Ini Rahasia dari Pelatih Shukor

Malaysia Menang Tipis dari Indonesia di Piala AFF U-17, Ini Rahasia dari Pelatih Shukor

Jumat, 17 April 2026 – 11:16 WIB
Malaysia Menang Tipis dari Indonesia di Piala AFF U-17, Ini Rahasia dari Pelatih Shukor - JPNN.com Jatim
Sejumlah pesepakbola Timnas Malaysia U-17 melakukan selebrasi usai mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0 dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Timnas Malaysia U-17 Muhammad Shukor bin Adan mengungkap kunci kemenangan timnya atas Indonesia dengan skor 1-0 pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026.

Menurut Shukor, disiplin bertahan menjadi faktor utama keberhasilan Malaysia mengamankan tiga poin.

“Yang penting adalah disiplin bertahan dan semangat juang pemain untuk mempertahankan keunggulan,” kata Shukor usai laga di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam.

Dia menyebut para pemain menunjukkan respons positif setelah sebelumnya menelan kekalahan. Kerja sama tim dinilai berjalan solid, terutama saat menghadapi tekanan Indonesia di babak kedua.

Malaysia harus bertahan dari gempuran Garuda Muda, termasuk melalui skema bola-bola lambung. Meski lebih banyak bertahan, Malaysia tetap berupaya mencari peluang lewat serangan balik.

Shukor mengaku telah menanamkan mental bertanding kepada para pemain dengan menganggap laga melawan Indonesia seperti partai final.

“Kalau kami kalah, kami pulang lebih awal, tetapi kemenangan ini memberi kami satu peluang lagi,” ucapnya.

Dia juga mengapresiasi mental para pemain muda yang mampu bangkit setelah sebelumnya kalah telak 0-4 dari Vietnam.

Pelatih Malaysia mengungkap kunci kemenangan 1-0 atas Indonesia di Piala AFF U-17.
Sumber Antara
