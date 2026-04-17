Indonesia U-17 Kalah dari Malaysia, Kurniawan Soroti Fokus dan Finishing

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski kalah 0-1 dari Malaysia pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026.

Kurniawan juga menyampaikan permohonan maaf atas hasil yang belum memuaskan.

“Saya memohon maaf dengan hasil yang kurang memuaskan ini, tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada semua pemain. Tentunya hal ini menjadi bahan evaluasi tim ke depan,” kata Kurniawan seusai laga di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam.

Dia menilai Garuda Muda sebenarnya mampu mengontrol jalannya pertandingan. Namun, kehilangan fokus pada momen krusial menjadi penyebab kebobolan.

“Kami harus fokus selama 90 menit karena kesalahan dari kita membuahkan gol untuk lawan,” ucapnya.

Selain itu, Kurniawan menyoroti penyelesaian akhir yang belum maksimal, padahal Indonesia mampu menciptakan sejumlah peluang sepanjang laga.

“Kami kontrol gim, tetapi beberapa peluang tidak menjadi gol,” tuturnya.

Meski kalah, Kurniawan menegaskan hasil tersebut tidak boleh menjatuhkan mental pemain. Dia meminta publik tetap memberikan dukungan kepada para pemain muda.