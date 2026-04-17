JPNN.com Jatim Olahraga Indonesia Gagal Manfaatkan Peluang, Tumbang dari Malaysia di Piala AFF U-17

Indonesia Gagal Manfaatkan Peluang, Tumbang dari Malaysia di Piala AFF U-17

Jumat, 17 April 2026 – 09:44 WIB
Indonesia Gagal Manfaatkan Peluang, Tumbang dari Malaysia di Piala AFF U-17 - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Timnas Indonesia U-17 Keanu Senjaya (kanan) berebut bola dengan penjaga gawang Malaysia Adam Nurfakrullah (kiri) saat pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Indonesia U-17 harus mengakui keunggulan Malaysia setelah kalah tipis 0-1 pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis malam.

Gol semata wayang Malaysia dicetak Mohammad Fareez pada menit ke-33.

Sejak awal laga, Indonesia tampil menekan dan menguasai permainan. Namun, Malaysia justru lebih efektif memanfaatkan peluang.

Gol berawal dari skema tendangan sudut yang dieksekusi Nur Azam dan diselesaikan dengan sundulan Fareez yang tak mampu dijangkau kiper Noah Leo Duvert.

Tertinggal satu gol, Garuda Muda meningkatkan intensitas serangan.

Sejumlah peluang sempat tercipta, termasuk melalui Sean Rahman, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tak berubah.

Di babak kedua, Indonesia terus menekan pertahanan Malaysia. Sean Rahman kembali mendapat peluang emas, tetapi gagal dikonversi menjadi gol.

Malaysia lebih banyak bertahan sambil mengandalkan serangan balik cepat. Meski begitu, beberapa peluang lawan masih mampu diamankan lini belakang Indonesia.

Indonesia U-17 kalah 0-1 dari Malaysia di Piala AFF U-17 2026. Gol dicetak Mohammad Fareez.
Sumber Antara
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

