Grup B Piala AFF U-17 Makin Panas, Laos di Atas, Thailand Mulai Terdesak

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Laos U-17 memimpin persaingan Grup B Piala AFF U-17 2026 setelah menang dramatis 4-3 atas Filipina di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Rabu (15/4).

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Laos untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Sebelumnya, Laos hanya bermain imbang pada laga perdana.

Di pertandingan lain, Myanmar juga meraih hasil positif usai menundukkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Hasil itu membuat Myanmar menempel Laos di posisi kedua klasemen sementara.

Thailand kini turun ke peringkat ketiga, sedangkan Filipina terpuruk di dasar klasemen setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Persaingan di Grup B pun semakin panas. Laos, Myanmar, dan Thailand masih sama-sama berpeluang lolos ke fase berikutnya.

Selisih performa antartim yang tipis membuat peta kekuatan belum bisa dipastikan. Memasuki laga terakhir fase grup, setiap tim diprediksi tampil habis-habisan demi mengamankan tiket lolos.

Laga penentuan akan tersaji saat Thailand menghadapi Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (18/4) pukul 15.30 WIB.

Sementara itu, Myanmar akan melawan Filipina di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada waktu yang sama. Dua pertandingan tersebut menjadi penentu nasib seluruh tim di Grup B Piala AFF U-17 2026. (antara/mcr12/jpnn)