Gol Tunggal Thi Ha Aung Bikin Myanmar Kalahkan Thailand

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Myanmar U-17 menang tipis 1-0 atas Timnas Thailand U-17. Laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 itu digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Rabu malam.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Thi Ha Aung pada menit ke-53. Sejak awal laga, kedua tim langsung bermain agresif dengan menerapkan pressing ketat.

Thailand mencoba mengontrol permainan melalui penguasaan bola, sementara Myanmar tampil efektif dengan mengandalkan serangan balik cepat. Pada babak pertama, peluang masih minim meski kedua tim saling menekan.

Myanmar mencatatkan empat tembakan dengan dua mengarah ke gawang, sedangkan Thailand melepaskan tiga tembakan dengan satu tepat sasaran.

Myanmar juga unggul penguasaan bola dengan 56 persen, berbanding 44 persen milik Thailand. Namun, hingga turun minum, skor tetap imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Myanmar meningkatkan tekanan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53 lewat situasi bola mati.

Berawal dari tendangan pojok, Thi Ha Aung berhasil menyontek bola di dalam kotak penalti yang mengecoh kiper Thailand. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga akhir pertandingan.

Thailand sempat meningkatkan intensitas serangan di menit-menit akhir, namun solidnya pertahanan Myanmar membuat skor tidak berubah. Hasil ini mengantarkan Myanmar ke puncak klasemen sementara Grup B dengan empat poin.