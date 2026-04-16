JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Drama 7 Gol! Laos Tekuk Filipina 4-3 di Piala AFF U-17

Drama 7 Gol! Laos Tekuk Filipina 4-3 di Piala AFF U-17

Kamis, 16 April 2026 – 09:24 WIB
Drama 7 Gol! Laos Tekuk Filipina 4-3 di Piala AFF U-17 - JPNN.com Jatim
Sejumlah pesepak bola Laos melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Filipina pada laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026). ANTARA/HO-LOC Media Match Operation ASEAN U17 Championship 2026

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Laos U-17 meraih kemenangan dramatis atas Timnas Filipina U-17 dengan skor 4-3. Laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 itu digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Rabu (15/4).

Laos langsung unggul cepat pada menit ke-2 melalui Phoutphatai Chanthalangsy yang memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Filipina merespons dengan baik dan menyamakan kedudukan pada menit ke-17 lewat Joshua Gabriel Moleje.

Tim berjuluk Young Azkals bahkan berbalik unggul 2-1 pada menit ke-40 melalui Aarran Thomas Long. Namun, Laos mampu memaksakan skor imbang 2-2 jelang turun minum lewat tendangan bebas Anousith Pradith pada menit ke-45+2.

Memasuki babak kedua, Laos tampil lebih agresif. Anousith kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56 untuk membawa Laos unggul 3-2.

Filipina tidak menyerah dan kembali menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat penalti Jordan Douglas Allen Villanueva pada menit ke-82. Saat laga tampak berakhir imbang, Laos memastikan kemenangan dramatis pada menit ke-89.

Gol penentu dicetak Anousa Silipanya setelah memanfaatkan skema umpan pendek di dalam kotak penalti. Skor 4-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini membuat Laos memimpin klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin. Sementara itu, Filipina masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin.

Pada laga selanjutnya, Laos akan menghadapi Thailand di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (18/4) pukul 15.30 WIB.

Laos menang dramatis 4-3 atas Filipina lewat gol menit 89 di Piala AFF U-17 2026.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Laos vs Filipina Piala AFF U-17 klasemen Grup B AFF U17 hasil pertandingan gol menit akhir Laos

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU