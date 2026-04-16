Drama 7 Gol! Laos Tekuk Filipina 4-3 di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Laos U-17 meraih kemenangan dramatis atas Timnas Filipina U-17 dengan skor 4-3. Laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 itu digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Rabu (15/4).

Laos langsung unggul cepat pada menit ke-2 melalui Phoutphatai Chanthalangsy yang memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Filipina merespons dengan baik dan menyamakan kedudukan pada menit ke-17 lewat Joshua Gabriel Moleje.

Tim berjuluk Young Azkals bahkan berbalik unggul 2-1 pada menit ke-40 melalui Aarran Thomas Long. Namun, Laos mampu memaksakan skor imbang 2-2 jelang turun minum lewat tendangan bebas Anousith Pradith pada menit ke-45+2.

Memasuki babak kedua, Laos tampil lebih agresif. Anousith kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56 untuk membawa Laos unggul 3-2.

Filipina tidak menyerah dan kembali menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat penalti Jordan Douglas Allen Villanueva pada menit ke-82. Saat laga tampak berakhir imbang, Laos memastikan kemenangan dramatis pada menit ke-89.

Gol penentu dicetak Anousa Silipanya setelah memanfaatkan skema umpan pendek di dalam kotak penalti. Skor 4-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini membuat Laos memimpin klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin. Sementara itu, Filipina masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin.

Pada laga selanjutnya, Laos akan menghadapi Thailand di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (18/4) pukul 15.30 WIB.