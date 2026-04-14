Dibantai 4-0, Pelatih Timor Leste Blak-blakan Soal Indonesia

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Timor Leste U-17 Emral Bustaman mengakui keunggulan Timnas Indonesia yang dinilai tampil sangat efektif saat menang 4-0 pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026.

Menurut Emral, Indonesia tampil luar biasa terutama di babak pertama.

“Kami apresiasi terhadap tim nasional Indonesia, di babak pertama mereka luar biasa, bisa mencetak sampai empat gol,” kata Emral seusai pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (14/4) malam.

Meski kalah telak, Emral tetap memuji respons anak asuhnya yang mampu bangkit di babak kedua. Dia menyebut Timor Leste mulai memperbaiki organisasi permainan dan tidak kembali kebobolan setelah jeda.

“Setelah kami kebobolan empat gol, kami bisa bangkit dan tidak kemasukan lagi di babak berikutnya,” ujarnya.

Emral mengungkapkan faktor mental menjadi kendala utama timnya di awal pertandingan. Bermain menghadapi tuan rumah membuat para pemain sempat gugup hingga kehilangan kepercayaan diri.

“Lawan tuan rumah pasti mereka sedikit nervous, itu yang membuat kepercayaan diri hilang di awal,” tuturnya.

Namun, evaluasi saat jeda dinilai cukup efektif untuk memperbaiki performa tim. Pada babak kedua, pemain mulai berani menguasai bola dan menciptakan sejumlah peluang.