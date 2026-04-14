Menang 4-0 Lawan Timor Leste, Kurniawan Ungkap Kunci Sukses Timnas U-17

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto mengapresiasi mental kuat anak asuhnya setelah menang telak 4-0 atas Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026.

Menurut Kurniawan, pertandingan perdana selalu penuh tekanan, terlebih Indonesia tampil sebagai tuan rumah.

“Bukan hal yang mudah menghadapi pertandingan pertama, apalagi sebagai tuan rumah dengan tekanan besar, tetapi saya apresiasi mental pertandingan mereka,” kata Kurniawan seusai laga di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam.

Dia menilai mayoritas pemain baru pertama kali tampil di level internasional, sehingga tekanan sempat menjadi tantangan tersendiri, apalagi hasil uji coba sebelumnya belum sepenuhnya memuaskan.

Meski demikian, Kurniawan melihat perkembangan permainan Garuda Muda cukup menjanjikan.

Pada babak kedua, Kurniawan menginstruksikan pemain tetap fokus meski sudah unggul jauh, bahkan dia meminta pemain menganggap skor kembali imbang.

Strategi tersebut dilakukan agar para pemain tidak terlena dan tetap menjaga intensitas permainan.

“Di babak kedua kami tetap kontrol permainan, ada beberapa peluang yang belum menjadi gol dan itu menjadi catatan untuk evaluasi,” ujarnya.