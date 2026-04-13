Indonesia Hajar Timor Leste 4-0, Putu Ekayana Borong Dua Gol

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Indonesia tampil garang saat membungkam Timor Leste dengan skor telak 4-0 pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam.

Empat gol kemenangan Garuda Muda dicetak Putu Ekayana Yoga Pratama pada menit ke-6 dan 17., Ridho pada menit ke-36, dan Dava Yunna menit ke-41.

Sejak menit awal, Indonesia langsung menekan. Hasilnya, gol cepat tercipta pada menit ke-6 lewat sepakan Putu Ekayana setelah menerima umpan Peres Awkila.

Indonesia terus mendominasi permainan. Serangan demi serangan dilancarkan melalui umpan-umpan pendek yang membuat pertahanan Timor Leste kewalahan.

Putu Ekayana kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-17, memanfaatkan bola muntah di depan gawang.

Timor Leste mencoba melawan lewat serangan balik, tetapi solidnya lini belakang Indonesia membuat peluang lawan selalu kandas.

Indonesia semakin menjauh pada menit ke-36. Ridho mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang.

Lima menit berselang, Dava Yunna memperbesar keunggulan menjadi 4-0 lewat gol spektakuler tendangan salto, memanfaatkan umpan Sean Rahman.