Digilas 4-0! Malaysia Tak Berkutik di Hadapan Vietnam di Piala AFF U-17

Senin, 13 April 2026 – 19:07 WIB
Tangkapan layar siaran langsung aplikasi Vidio pertandingan Timnas Vietnam melawan Malaysia pada laga babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4/2026) . ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Vietnam tampil perkasa saat melumat Malaysia dengan skor telak 4-0 pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4).

Empat gol kemenangan Vietnam masing-masing dicetak Le Sy Bach pada menit ke-11 dan 27, Nguyen Van Duong menit ke-38, dan Nguyen Manh Cuong menit ke-56.

Kemenangan ini mengantarkan Vietnam ke puncak klasemen sementara Grup A dengan koleksi tiga poin. Sementara Malaysia terpuruk di dasar klasemen tanpa poin.

Baca Juga:

Sejak awal laga, Vietnam tampil dominan. Mereka membangun serangan dengan sabar dari lini belakang untuk membongkar pertahanan rapat Malaysia.

Gol pembuka lahir pada menit ke-11. Le Sy Bach sukses memanfaatkan umpan matang Nguyen Van Duong yang gagal diantisipasi kiper Malaysia, Adam Nurfakrullah.

Malaysia mencoba merespons lewat serangan balik cepat. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus solidnya pertahanan Vietnam.

Baca Juga:

Vietnam kembali menekan dan menggandakan keunggulan pada menit ke-27. Le Sy Bach mencetak gol keduanya setelah lolos dari kawalan dan menaklukkan kiper lawan.

Tak butuh waktu lama, Vietnam memperlebar skor menjadi 3-0 lewat sepakan Nguyen Van Duong pada menit ke-38. Skor tersebut bertahan hingga jeda.

Sumber Antara
BERITA TERKAIT

