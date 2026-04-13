Thailand Tancap Gas, Filipina Terpuruk di Dasar Klasemen di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Thailand langsung tancap gas di Piala AFF U-17 2026. Mereka memimpin klasemen sementara Grup B setelah menang telak 5-1 atas Filipina. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (12/4).

Kemenangan itu membuat Thailand mengoleksi tiga poin dengan selisih gol +4. Posisi mereka pun kokoh di puncak klasemen sementara.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Thailand untuk menghadapi laga berikutnya demi mengamankan tiket ke fase selanjutnya.

Sementara itu, pada pertandingan lain, Laos bermain imbang tanpa gol melawan Myanmar.

Laga yang berakhir 0-0 itu menunjukkan kedua tim masih kesulitan memaksimalkan peluang, meski tampil cukup disiplin.

Tambahan satu poin membuat Laos dan Myanmar kini menempati posisi kedua dan ketiga klasemen sementara.

Di sisi lain, Filipina harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin setelah kalah telak dari Thailand.

Kondisi ini membuat Filipina wajib bangkit jika ingin menjaga peluang lolos dari fase grup.