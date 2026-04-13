Gol Myanmar Dianulir, Laga Panas Lawan Laos Berakhir Tanpa Gol

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Laos dan Myanmar harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol pada laga Grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu malam.

Sejak awal pertandingan, Laos mencoba mengambil inisiatif serangan. Mereka membangun permainan dari lini tengah, tetapi rapatnya pertahanan Myanmar membuat upaya tersebut sulit membuahkan hasil.

Myanmar tidak tinggal diam. Tim berjuluk Asian Lions itu beberapa kali melancarkan serangan balik yang cukup berbahaya. Namun, lini belakang Laos tampil disiplin dan mampu meredam ancaman.

Myanmar sempat menciptakan peluang emas di babak pertama. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang itu gagal berbuah gol.

Hingga turun minum, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Skor 0-0 bertahan.

Memasuki babak kedua, Myanmar tampil lebih agresif. Mereka langsung menekan dengan pressing ketat untuk membongkar pertahanan Laos.

Myanmar bahkan sempat mencetak gol melalui Lin Yaung. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena pemain lebih dulu berada dalam posisi offside.

Setelah momen itu, Myanmar terus mendominasi jalannya pertandingan. Laos lebih banyak bertahan sambil sesekali mengandalkan serangan balik.