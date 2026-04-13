JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Gol Myanmar Dianulir, Laga Panas Lawan Laos Berakhir Tanpa Gol

Gol Myanmar Dianulir, Laga Panas Lawan Laos Berakhir Tanpa Gol

Senin, 13 April 2026 – 10:25 WIB
Gol Myanmar Dianulir, Laga Panas Lawan Laos Berakhir Tanpa Gol - JPNN.com Jatim
Tangkapan layar siaran langsung aplikasi Vidio pertandingan Timnas Laos melawan Myanmar pada laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Minggu (12/4/2026) malam. ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin/vft.

jatim.jpnn.com, GRESIK - Timnas Laos dan Myanmar harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol pada laga Grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu malam.

Sejak awal pertandingan, Laos mencoba mengambil inisiatif serangan. Mereka membangun permainan dari lini tengah, tetapi rapatnya pertahanan Myanmar membuat upaya tersebut sulit membuahkan hasil.

Myanmar tidak tinggal diam. Tim berjuluk Asian Lions itu beberapa kali melancarkan serangan balik yang cukup berbahaya. Namun, lini belakang Laos tampil disiplin dan mampu meredam ancaman.

Myanmar sempat menciptakan peluang emas di babak pertama. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang itu gagal berbuah gol.

Hingga turun minum, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Skor 0-0 bertahan.

Memasuki babak kedua, Myanmar tampil lebih agresif. Mereka langsung menekan dengan pressing ketat untuk membongkar pertahanan Laos.

Myanmar bahkan sempat mencetak gol melalui Lin Yaung. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena pemain lebih dulu berada dalam posisi offside.

Setelah momen itu, Myanmar terus mendominasi jalannya pertandingan. Laos lebih banyak bertahan sambil sesekali mengandalkan serangan balik.

Laos dan Myanmar bermain imbang 0-0 di AFF U-17 2026. Gol Myanmar sempat dianulir. Simak jalannya laga dan jadwal berikutnya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

Laos vs Myanmar Piala AFF U-17 gol dianulir Myanmar Stadion Gelora Joko Samudro hasil pertandingan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU