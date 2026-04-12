Pesta Gol Bikin Australia di Puncak, Singapura dan Kamboja Imbang

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Australia langsung memimpin klasemen sementara Grup C Piala AFF U-17 2026. Kemenangan telak 12-0 atas Brunei Darussalam menjadi pembeda.

Hasil di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (11/4), membuat tim berjuluk The Joeys mengoleksi tiga poin dengan selisih gol mencolok.

Di laga lain, Kamboja dan Singapura harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol.

Hasil itu menempatkan Kamboja di posisi kedua dan Singapura di peringkat ketiga dengan masing-masing satu poin.

Sementara itu, Brunei Darussalam terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah kebobolan 12 gol.

Persaingan di Grup C diprediksi semakin panas pada laga berikutnya. Setiap tim kini memburu poin untuk memperbaiki posisi.

Untuk jadwal selanjutnya, laga Grup B akan mempertemukan Thailand melawan Filipina di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (12/4) pukul 15.30 WIB.

Pada hari yang sama, Laos akan menghadapi Myanmar pukul 19.30 WIB. Sementara itu, di Grup A Vietnam dijadwalkan bertemu Malaysia pada Senin (13/4) pukul 15.30 WIB.