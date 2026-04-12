JPNN.com

Pesta Gol Bikin Australia di Puncak, Singapura dan Kamboja Imbang

Minggu, 12 April 2026 – 07:02 WIB
Tangkapan layar siaran langsung aplikasi Vidio pertandingan Timnas Australia melawan Brunei Darussalam pada laga babak penyisihan grup C Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin/vft.

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Australia langsung memimpin klasemen sementara Grup C Piala AFF U-17 2026. Kemenangan telak 12-0 atas Brunei Darussalam menjadi pembeda.

Hasil di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (11/4), membuat tim berjuluk The Joeys mengoleksi tiga poin dengan selisih gol mencolok.

Di laga lain, Kamboja dan Singapura harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol.

Baca Juga:

Hasil itu menempatkan Kamboja di posisi kedua dan Singapura di peringkat ketiga dengan masing-masing satu poin.

Sementara itu, Brunei Darussalam terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah kebobolan 12 gol.

Persaingan di Grup C diprediksi semakin panas pada laga berikutnya. Setiap tim kini memburu poin untuk memperbaiki posisi.

Baca Juga:

Untuk jadwal selanjutnya, laga Grup B akan mempertemukan Thailand melawan Filipina di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (12/4) pukul 15.30 WIB.

Pada hari yang sama, Laos akan menghadapi Myanmar pukul 19.30 WIB. Sementara itu, di Grup A Vietnam dijadwalkan bertemu Malaysia pada Senin (13/4) pukul 15.30 WIB.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   klasemen Grup C AFF U-17 Kamboja vs Singapura jadwal AFF U-17 Piala AFF U-17

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU