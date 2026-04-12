Menuju Porprov 2027, Surabaya Matangkan Atlet Lewat 40 Cabor Piala Wali Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya mulai menjaring bibit atlet, menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 melalui gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026.

Sebanyak 40 cabang olahraga (cabor) ambil bagian dalam kompetisi yang menjadi ajang penjaringan atlet menuju pusat latihan cabang (Puslatcab).

Kegiatan yang berlangsung mulai 10 April hingga 28 Juni 2026 ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733.

Selain itu, ajang tersebut juga menjadi strategi besar Pemkot Surabaya dalam menyiapkan diri sebagai tuan rumah Porprov 2027.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Herry Purwadi menegaskan bahwa Piala Wali Kota bukan sekadar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari pembinaan atlet jangka panjang.

“Sebanyak 40 cabor siap mengikuti Piala Wali Kota tahun ini. Ini menjadi peningkatan signifikan sekaligus mencerminkan dukungan penuh Wali Kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya terhadap pengembangan prestasi olahraga,” ujar Herry, Sabtu (11/4).

Hingga saat ini, jumlah peserta masih terus bertambah seiring proses pendaftaran yang berlangsung. Tercatat, sebanyak 1.279 nomor lomba akan dipertandingkan dan diperkirakan masih akan meningkat.

Herry menjelaskan, Pemkot Surabaya bersama KONI Surabaya melakukan verifikasi ketat terhadap setiap cabor, mulai dari nomor pertandingan hingga kelayakan perangkat pertandingan seperti wasit dan juri yang wajib bersertifikat.