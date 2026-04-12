Myanmar Tak Pasang Target Tinggi, Fokus Kembangkan Pemain di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Myanmar Kyaw Zaw Ya tak memasang target muluk di Piala AFF U-17 2026. Fokus utama adalah mengembangkan kualitas pemain muda. Menurutnya, turnamen ini menjadi ajang penting untuk melihat perkembangan timnya di level internasional.

“Kami ingin melihat bagaimana tim kami tampil dan berkembang,” kata Kyaw saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Dia menilai kompetisi usia muda seperti AFF U-17 sangat penting dalam proses pembinaan jangka panjang sepak bola Myanmar.

Kyaw juga mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang.

Menghadapi laga perdana melawan Laos, dia memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap setelah menjalani persiapan. Namun, Kyaw menilai kekuatan tim di level usia muda relatif merata.

“Di level ini kemampuan pemain tidak jauh berbeda,” ujarnya.

Karena itu, Myanmar memilih tidak terbebani target tinggi dan lebih fokus pada peningkatan kualitas permainan.

Meski demikian, peluang untuk melangkah jauh tetap terbuka jika tim mampu berkembang di setiap pertandingan.