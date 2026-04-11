Keluar Zona Degradasi Tumbangkan Persik, Madura United Putus 11 Laga Tanpa Kemenangan

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United akhirnya keluar dari tekanan. Laskar Sape Kerrab menaklukkan Persik Kediri dengan skor 2-1.

Kemenangan pada laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (11/4), menjadi titik balik penting bagi tim tuan rumah.

Dua gol Madura United dicetak Fransiskus Alesandro pada menit ke-34 dan Riquelme Sousa. Sementara itu, Persik sempat membalas lewat Rendi Sanjaya.

"Dengan kemenangan ini, Madura setidaknya bisa keluar dari zona degradasi," kata caretaker Madura United Rahmad Basuki seusai laga.

Sejak awal pertandingan, Madura United tampil agresif. Tekanan terus diberikan, meski pertahanan Persik cukup solid di 20 menit pertama.

Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-34. Alesandro sukses memanfaatkan umpan matang Jordy Wehrmann. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persik bangkit. Rendi Sanjaya menyamakan kedudukan pada menit ke-62 dan membuat laga semakin panas.

Namun, Madura United kembali unggul. Riquelme Sousa mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-73 setelah menerima umpan Sandro di depan kotak penalti.