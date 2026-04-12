Sirisak Waspadai Indonesia dan Australia di Piala AFF U-17

Minggu, 12 April 2026 – 12:07 WIB
Pelatih Timnas Thailand Sirisak Yodyathai (kanan) memberikan penjelasan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026 di Surabaya, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Thailand Sirisak Yodyathai memasang target realistis di Piala AFF U-17 2026. Semifinal menjadi sasaran awal.

Sirisak menilai persaingan turnamen kali ini semakin ketat dengan kekuatan tim yang lebih merata.

“Kami berharap bisa mencapai semifinal terlebih dahulu,” kata Sirisak saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Menurut dia, sejumlah tim seperti Australia, Vietnam, dan Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan sehingga membuat kompetisi semakin sulit.

Dia menegaskan konsistensi sejak fase grup menjadi kunci utama jika ingin melangkah jauh. Selain itu, Thailand juga harus siap menghadapi perbedaan karakter permainan tiap lawan.

“Semua tim di grup kami kuat dan memiliki ciri khas masing-masing,” ucapnya.

Sirisak menekankan pentingnya fokus dari laga ke laga agar timnya tidak kehilangan arah. Turnamen ini juga disebut sebagai momentum penting bagi pemain muda Thailand untuk menambah pengalaman di level internasional.

“Kami ingin mendapatkan pengalaman yang baik di sini dan seluruh persiapan tim telah berjalan dengan baik sehingga para pemain siap menghadapi ketatnya persaingan di turnamen ini,” ujarnya.

Sumber Antara
