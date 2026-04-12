Hadapi Thailand di Piala AFF U-17, Filipina Andalkan Konsistensi Permainan

Minggu, 12 April 2026 – 10:35 WIB
Pelatih Filipina Segura Farre Joan (kanan) memberikan penjelasan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026, di Surabaya, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Filipina Segura Farre Joan menyiapkan strategi khusus jelang duel berat melawan Thailand di Piala AFF U-17 2026.

Konsistensi permainan menjadi kunci utama yang ditekankan untuk meredam kekuatan lawan.

“Kami siap secara mental dan fisik untuk menjalani pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat lawan Thailand dan akan menunjukkan versi terbaik kami,” kata Segura dalam konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Dia menyebut kekuatan utama Filipina ada pada kerja sama tim yang solid, baik saat bertahan maupun menyerang.

Koordinasi antarpemain dinilai penting untuk menjaga keseimbangan permainan sepanjang laga. Selain itu, Segura memberi perhatian khusus pada transisi permainan dan situasi bola mati.

“Mengontrol transisi dan set piece sangat penting bagi kami,” ucapnya.

Menghadapi Thailand, Filipina dituntut bermain disiplin dan mampu membaca permainan lawan.

Segura juga menekankan pentingnya menjaga fokus agar tidak kehilangan momentum di tengah pertandingan. Meski menghadapi tim kuat, dia tetap optimistis timnya bisa meraih hasil positif.

Sumber Antara
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

