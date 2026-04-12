Pelatih Laos Ungkap Tantangan Personal Lawan Thailand di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Laos Supachai Klangkrasae memastikan timnya siap tempur di Piala AFF U-17 2026. Meski tergabung di grup berat, Supachai menegaskan kondisi pemainnya dalam keadaan optimal.

“Seluruh pemain kami dalam kondisi 100 persen dan siap memberikan yang terbaik,” kata Supachai saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Laos harus menghadapi lawan tangguh di Grup B, seperti Thailand, Filipina, dan Myanmar.

Menurut Supachai, persaingan di grup tersebut sangat ketat karena kualitas tim relatif merata. Dia menegaskan faktor mental dan semangat juang akan menjadi kunci bagi Laos untuk bisa bersaing.

Dia juga mengungkapkan adanya tantangan personal karena harus menghadapi Thailand yang merupakan negara asalnya.

“Tantangan bagi saya adalah melawan Thailand,” ujarnya.

Meski begitu, dia meminta para pemain tetap fokus dan tidak terpengaruh tekanan. Supachai berharap timnya bisa menunjukkan perkembangan serta keberanian saat menghadapi lawan-lawan kuat.

“Kami akan berjuang sampai akhir dan memberikan yang terbaik,” tuturnya.