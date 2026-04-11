Pesta Gol! Australia Bantai Brunei 12-0 di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Australia mengamuk di laga perdana Grup C Piala AFF U-17 2026. Brunei Darussalam dihajar tanpa ampun dengan skor telak 12-0.

Pesta gol Australia dipimpin Georgio Hassarati yang tampil menggila dengan lima gol.

Sejak awal laga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu, Australia langsung menekan. Hassarati membuka keunggulan cepat pada menit ke-3.

Dominasi Young Socceroos tak terbendung. Oliver O’Carroll menggandakan keunggulan pada menit ke-31, disusul Corey Da Cruz tiga menit kemudian.

Hassarati kembali mencetak gol pada menit ke-35. Menjelang turun minum, Achnaff Pascal Sayon menambah gol di menit 45+1. Skor 5-0 menutup babak pertama.

Memasuki babak kedua, Australia tetap beringas. Sayon mencetak gol keduanya pada menit ke-49, disusul Emile Peter Katrib di menit ke-53.

Hassarati melanjutkan terornya dengan dua gol beruntun pada menit ke-56 dan 58.

Gol bunuh diri Mohammad Nurzharif Hadri Noradli pada menit ke-70 makin memperlebar jarak. Corey Da Cruz menambah gol di menit ke-74.