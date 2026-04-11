Malaysia Bidik Semifinal Piala AFF U-17, Pelatih Akui Grup A Sangat Berat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Malaysia Muhammad Shukor bin Adan memasang target realistis di Piala AFF U-17 2026. Semifinal jadi sasaran utama.

Meski tak muluk-muluk, Shukor tetap optimistis timnya mampu bersaing di Grup A yang terbilang berat.

"Kami tidak menargetkan hal yang terlalu tinggi, tetapi tetap optimistis bisa mencapai babak semifinal," kata Shukor saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Grup A memang dihuni tim-tim kuat seperti Indonesia dan Vietnam. Selain itu, Timor Leste juga dinilai berpotensi memberi kejutan.

Namun, Shukor memastikan timnya tidak datang tanpa persiapan. Malaysia sudah menjalani pemusatan latihan selama tiga pekan.

“Kami melakukan persiapan selama tiga minggu dan pemain yang dipilih adalah yang terbaik,” ujarnya.

Dia menegaskan aspek mental menjadi kunci utama, terutama bagi pemain usia muda yang akan menghadapi tekanan pertandingan internasional Menurut Shukor, usia bukan hambatan untuk bersaing di level ini.

“Umur bukan fokus utama kami, karena yang penting adalah memberikan yang terbaik. Ini peluang bagi pemain untuk eksplorasi diri dan berkembang,” katanya.