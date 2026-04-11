JPNN.com

Hadapi Indonesia dkk, Timor Leste Tetap Pede Bisa Bikin Sejarah di Piala AFF U-17

Sabtu, 11 April 2026 – 18:40 WIB
Pelatih Timnas Timor Leste U-17 Emral Abus (tengah) memperkenalkan dirinya saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Timor Leste Emral Abus datang dengan misi besar di Piala AFF U-17 2026: menciptakan sejarah. Dia menegaskan timnya tidak ingin sekadar jadi peserta di turnamen yang digelar di Jawa Timur tersebut.

"Kami datang bukan hanya sebagai peserta, tetapi ingin memberikan perlawanan kepada semua tim. Sejarah bisa saja tercipta,” kata Emral dalam konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Timor Leste sudah mempersiapkan diri selama dua bulan terakhir dengan menyeleksi pemain muda terbaik.

Menurut Emral, semangat para pemain menjadi modal utama menghadapi kerasnya persaingan di turnamen ini.

“Tekanan yang mereka hadapi sangat kuat, tetapi saya lihat mereka juga sangat semangat dalam latihan,” ucapnya.

Tekanan itu tak lepas dari kekuatan lawan di Grup A, yakni Indonesia, Vietnam, dan Malaysia yang dinilai lebih kompetitif.

Meski demikian, Emral menekankan pentingnya mental bertanding agar para pemain tetap bisa tampil maksimal.

Dia juga berharap ajang ini menjadi panggung bagi pemain Timor Leste untuk menunjukkan kemampuan di level Asia Tenggara.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Timor Leste AFF U-17 emral abus Timnas U-17 Timor Leste Grup A AFF U-17 Indonesia VS Timor Leste stadion joko samudro Piala AFF U-17

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU