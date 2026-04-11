Timnas Bidik Juara, Kurniawan Bicara Ambisi Besar di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto membawa misi pribadi di Piala AFF U-17 2026: mempersembahkan gelar juara. Eks striker Timnas itu mengaku punya 'utang' yang ingin dibayar kepada Indonesia.

“Secara pribadi saya ingin memberikan gelar untuk Indonesia, karena saat masih menjadi pemain saya belum bisa memberikan apa-apa,” kata Kurniawan saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Kurniawan menilai skuad Garuda Muda sudah cukup siap menghadapi turnamen. Mayoritas pemain merupakan jebolan Elite Pro Academy (EPA) yang dinilai punya pengalaman kompetitif.

Meski belum ada yang tampil di tim senior, beberapa pemain sudah merasakan atmosfer latihan bersama tim utama.

“Memang belum ada yang bermain di tim senior, tetapi beberapa sudah mendapat kesempatan berlatih dengan tim utama,” ucapnya.

Dia melihat perkembangan signifikan, terutama dari sisi mental bertanding dan kemampuan menjalankan instruksi pelatih.

Kurniawan menegaskan mental juara menjadi hal utama yang terus ditanamkan kepada para pemain muda.

“Winning mentality itu paling penting, saya ingin setiap pertandingan dianggap final,” tuturnya.