JPNN.com

Timnas Bidik Juara, Kurniawan Bicara Ambisi Besar di Piala AFF U-17

Sabtu, 11 April 2026 – 16:40 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto memberikan penjelasan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto membawa misi pribadi di Piala AFF U-17 2026: mempersembahkan gelar juara. Eks striker Timnas itu mengaku punya 'utang' yang ingin dibayar kepada Indonesia.

“Secara pribadi saya ingin memberikan gelar untuk Indonesia, karena saat masih menjadi pemain saya belum bisa memberikan apa-apa,” kata Kurniawan saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Kurniawan menilai skuad Garuda Muda sudah cukup siap menghadapi turnamen. Mayoritas pemain merupakan jebolan Elite Pro Academy (EPA) yang dinilai punya pengalaman kompetitif.

Baca Juga:

Meski belum ada yang tampil di tim senior, beberapa pemain sudah merasakan atmosfer latihan bersama tim utama.

“Memang belum ada yang bermain di tim senior, tetapi beberapa sudah mendapat kesempatan berlatih dengan tim utama,” ucapnya.

Dia melihat perkembangan signifikan, terutama dari sisi mental bertanding dan kemampuan menjalankan instruksi pelatih.

Baca Juga:

Kurniawan menegaskan mental juara menjadi hal utama yang terus ditanamkan kepada para pemain muda.

“Winning mentality itu paling penting, saya ingin setiap pertandingan dianggap final,” tuturnya.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto Piala AFF U-17 stadion joko samudro garuda muda Indonesia VS Timor Leste Elite Pro Academy

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU