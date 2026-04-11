Bernardo Tavares Lempar Tekanan ke Persija: Kami Siap Kejutkan
jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares melempar tekanan ke Persija Jakarta jelang duel panas pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026.
Menurut Bernardo, Persija lebih tertekan karena wajib menang demi menjaga peluang juara.
"Saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang bagus. Tekanan ada di Persija karena mereka tiga kali tanpa kemenangan. Mereka juga berada di atas klasemen dibanding kami," kata Bernardo dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (10/4).
Meski begitu, Persebaya tetap datang dengan ambisi penuh. Bernardo menegaskan timnya tidak pernah bermain untuk hasil imbang.
“Kami tidak pernah merencanakan untuk seri atau kalah. Kami selalu mencoba menang. Kami tahu ini sulit, tapi mungkin kami bisa memberi kejutan,” ujarnya.
Selain memburu poin, Persebaya juga membawa misi khusus: memutus tren buruk di kandang Persija.
Catatan menunjukkan, terakhir kali Bajol Ijo menang di SUGBK terjadi pada Desember 2019 dengan skor 2-1.
Sementara itu, pada pertemuan terakhir musim lalu di venue yang sama, Persebaya hanya mampu bermain imbang 1-1.
