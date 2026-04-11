Australia Kirim Sinyal Bahaya, Siap Kuasai Grup C Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Australia langsung pasang target tinggi di Piala AFF U-17 2026. Gelar juara jadi incaran utama.

Pelatih Australia Carl Veart menegaskan timnya datang ke Indonesia bukan sekadar tampil, tetapi untuk menyapu bersih kemenangan di setiap laga.

“Kami akan berusaha memenangkan semua pertandingan di sini (Piala AFF U-17) dan menjuarai turnamen, itulah target kami,” kata Veart saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (10/4).

Australia sudah menggelar sesi latihan perdana setibanya di Indonesia. Meski sempat terkendala kelembapan udara yang cukup tinggi, kondisi tim tetap terjaga.

Veart menyebut kebugaran pemainnya masih optimal karena baru memulai musim kompetisi di Australia.

“Para pemain baru saja memulai musim mereka di Australia. Jadi, tingkat kebugaran mereka saat ini sedang bagus,” ucapnya.

Selain itu, suasana tim juga disebut positif. Para pemain dinilai cepat beradaptasi dengan lingkungan dan atmosfer pertandingan di Indonesia.

Menurut Veart, turnamen ini menjadi pengalaman penting bagi timnya, mengingat perbedaan karakter sepak bola antara Australia dan negara-negara Asia Tenggara.