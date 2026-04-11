Tak Mau Jadi Pelengkap, Brunei Siap Kejutkan Grup C di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Brunei Darussalam Ali Mustofa memastikan timnya siap tampil kompetitif di Piala AFF U-17 2026. Ali bahkan menegaskan Brunei siap mengambil risiko tinggi demi meraih hasil positif di Grup C.

“Kami sudah berlatih sebaik mungkin di Indonesia. Kami mencoba mematangkan taktik dan meningkatkan kualitas permainan teknis kami,” kata Ali saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (10/4).

Dia menyebut seluruh proses persiapan berjalan lancar sejak tim tiba di Indonesia.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan aspek teknis, taktik, hingga kesiapan mental pemain menghadapi tekanan pertandingan.

“Latihan berjalan sangat lancar. Kami berupaya mencapai potensi maksimal,” ujarnya.

Menurut Ali, kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk bersaing dengan tim lain yang memiliki karakter berbeda. Dia juga menegaskan Brunei tidak akan bermain aman.

“Kami siap mengambil risiko tinggi untuk pertandingan besok,” kata Ali.

Selain itu, Ali menyoroti pentingnya rotasi pemain untuk menjaga konsistensi performa sepanjang turnamen. Kedalaman skuad dinilai menjadi faktor krusial dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat.