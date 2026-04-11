Tak Mau Jadi Pelengkap, Brunei Siap Kejutkan Grup C di Piala AFF U-17

Sabtu, 11 April 2026 – 14:31 WIB
Pelatih Timnas Brunei Darussalam U-17 Ali Mustofa memberikan penjelasan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Brunei Darussalam Ali Mustofa memastikan timnya siap tampil kompetitif di Piala AFF U-17 2026. Ali bahkan menegaskan Brunei siap mengambil risiko tinggi demi meraih hasil positif di Grup C.

“Kami sudah berlatih sebaik mungkin di Indonesia. Kami mencoba mematangkan taktik dan meningkatkan kualitas permainan teknis kami,” kata Ali saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (10/4).

Dia menyebut seluruh proses persiapan berjalan lancar sejak tim tiba di Indonesia.

Baca Juga:

Fokus utama diarahkan pada peningkatan aspek teknis, taktik, hingga kesiapan mental pemain menghadapi tekanan pertandingan.

“Latihan berjalan sangat lancar. Kami berupaya mencapai potensi maksimal,” ujarnya.

Menurut Ali, kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk bersaing dengan tim lain yang memiliki karakter berbeda. Dia juga menegaskan Brunei tidak akan bermain aman.

Baca Juga:

“Kami siap mengambil risiko tinggi untuk pertandingan besok,” kata Ali.

Selain itu, Ali menyoroti pentingnya rotasi pemain untuk menjaga konsistensi performa sepanjang turnamen. Kedalaman skuad dinilai menjadi faktor krusial dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Pelatih Brunei Ali Mustofa siap ambil risiko tinggi di Piala AFF U-17 2026. Brunei menantang Australia di laga perdana.
Sumber Antara
TAGS   Ali Mustofa Brunei vs Australia Grup C AFF U-17 Timnas U-17 Brunei AFF U-17 2026 Stadion Gelora Delta Sidoarjo

BERITA TERKAIT

