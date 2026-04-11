Grup C Disebut Ketat, Kamboja Siap Hadapi Singapura di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Kamboja Khek Khemrin menilai persaingan Grup C Piala AFF U-17 2026 bakal berlangsung ketat.

Khemrin menyebut kekuatan tim di grup ini merata sehingga setiap laga dipastikan tidak mudah.

"Dalam grup ini ada Australia dan Singapura. Kami juga tidak akan meremehkan Brunei Darussalam yang berpotensi memberikan kejutan di grup ini," kata Khemrin saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (10/4).

Meski begitu, Khemrin memastikan timnya sudah dalam kondisi siap tempur. Dia menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi prima setelah menjalani persiapan maksimal.

“Kami telah mempersiapkan diri untuk besok. Pemain kami 100 persen siap,” ucapnya.

Menurut dia, kondisi cuaca dan lingkungan di Indonesia yang mirip dengan Kamboja menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya.

Selain itu, Khemrin menilai Piala AFF U-17 2026 menjadi ajang penting untuk mengasah kemampuan pemain muda. Turnamen ini disebut sebagai bagian dari proses menuju level kompetisi yang lebih tinggi.

"Kami akan memberikan yang terbaik untuk menyajikan pertandingan yang menarik melawan negara lain,” tuturnya.