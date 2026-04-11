Singapura Siap Kejutkan Grup C, Ashraf Ariffin Siapkan Strategi Khusus di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Singapura Ashraf Ariffin menyiapkan strategi berbeda jelang laga Grup C Piala AFF U-17 2026.

Ashraf menegaskan timnya tak datang sekadar bertanding, tetapi membawa persiapan matang untuk bersaing di turnamen yang digelar di Jawa Timur tersebut.

"Dibutuhkan kesiapan menyeluruh untuk menghadapi setiap pertandingan," kata Ashraf saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (10/4).

Tim Singapura diketahui sudah tiba lebih awal di Indonesia demi memaksimalkan adaptasi. Dalam dua hari terakhir, proses penyesuaian dinilai berjalan cukup baik.

Meski begitu, Ashraf menegaskan persiapan tim tidak instan. Dia menyebut skuadnya telah digembleng dalam proses panjang selama beberapa bulan terakhir.

"Persiapan ini bukan hanya tentang keberadaan kami di sini sekarang, tetapi juga tentang kerja keras dan tingkat komitmen yang telah kami bangun selama beberapa bulan terakhir," ujarnya.

Ashraf juga menilai Piala AFF U-17 2026 menjadi bagian penting dalam pembinaan pemain muda Singapura.

Menurut dia, pengalaman bertanding di level internasional akan sangat berharga bagi perkembangan pemain ke depan.