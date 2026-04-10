Setelah Absen, Adrian Luna Siap Bantu Persik Kejar Tiga Poin

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kabar baik datang untuk Persik Kediri. Gelandang serang Adrian Luna siap kembali tampil saat menghadapi Madura United.

Laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (11/4).

Luna kembali setelah menuntaskan hukuman akumulasi kartu kuning.

Pelatih Persik, Marcos Reina Torres, menyambut positif kembalinya sang pemain. Ia menyebut kondisi tim kini semakin membaik.

"Sejumlah pemain sudah pulih dari cedera dan Luna juga kembali setelah absen karena akumulasi kartu kuning. Setidaknya kami akan memiliki sejumlah pemain tambahan untuk pertandingan ini," ujar Marcos, Kamis (9/4).

Menurut dia, waktu persiapan tim memang cukup terbatas. Namun, latihan tetap difokuskan untuk mematangkan strategi jelang laga tandang.

Marcos juga mewaspadai kekuatan Madura United yang dinilai tampil solid, terutama saat menghadapi Borneo FC.

"Madura United bermain bagus saat melawan Borneo. Mereka tim yang kuat dan sedang berjuang untuk posisi mereka, jadi ini akan jadi pertandingan yang sulit," ujar dia.