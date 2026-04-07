Drama VAR dan Penalti Gagal Warnai Laga Persik vs Persijap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persik Kediri harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Senin (6/4).

Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga dan langsung menekan pertahanan Persijap.

Persik sempat mencetak gol pada menit ke-28 melalui Jose Enrique. Namun, wasit menganulirnya setelah tinjauan VAR menunjukkan posisi offside.

Peluang emas kembali didapat Persik pada menit ke-60 lewat titik penalti. Sayangnya, Jose Enrique gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis kiper lawan.

Skor 0-0 bertahan hingga laga usai.

Hasil ini membuat Persik berada di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan 30 poin, sedangkan Persijap di posisi ke-14 dengan 22 poin.

Pelatih Persik, Marcos Reina Torres, mengaku kecewa dengan hasil tersebut.

“Kami pantas mendapatkan tiga poin. Ada satu gol dianulir dan penalti gagal. Ini soal keberuntungan dan hari ini bukan milik kami,” ujarnya.