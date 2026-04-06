Persik Tak Mau Remehkan Persijap, Laga Diprediksi Sengit

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri akan mewaspadai kekuatan lini pertahanan Persijap Jepara dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Senin (6/4).

Pelatih Persik Marcos Reina Torres menegaskan timnya tidak ingin meremehkan lawan yang dinilai mengalami peningkatan signifikan.

"Kualitas tim mereka saat ini berbeda dengan putaran pertama. Mereka mendatangkan banyak pemain bagus. Jika mereka memiliki tim ini sejak awal musim, saya yakin mereka tidak akan berjuang di zona degradasi," kata Marcos.

Menurut dia, Persijap berpotensi tidak berada di zona degradasi jika sejak awal musim tampil dengan skuad saat ini.

Marcos memastikan timnya telah menjalani persiapan intensif usai libur Lebaran dengan fokus pada peningkatan fisik dan pematangan strategi.

"Kami memiliki dua minggu persiapan untuk bekerja lebih keras pada diri kami sendiri. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami harus berjuang dan bermain dengan cerdas," ujar dia.

Sementara itu, pemain Persik Jose Enrique optimistis timnya mampu meraih kemenangan di kandang.

"Laga ini sangat penting bagi kami. Kami sudah berlatih sangat keras setelah libur panjang. Fokus utama kami adalah melakukan yang terbaik seperti biasanya dan mengamankan tiga poin," kata dia.