Persita Kalah Tipis, Carlos Pena Akui Efektivitas Lawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menilai kunci kemenangan Persebaya Surabaya terletak pada efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Persita harus mengakui keunggulan tuan rumah 0-1 dalam laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu malam.

"Kami juga memiliki beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol," kata Carlos.

Dia menyebut lini pertahanan Persebaya tampil solid sehingga menyulitkan timnya mencetak gol.

Menurutnya, Persita sebenarnya sudah berupaya membangun serangan, baik melalui penguasaan bola maupun transisi cepat. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal.

Meski kalah, Carlos tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya yang mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Dia juga menilai timnya menunjukkan perkembangan sepanjang musim, terutama dalam mengombinasikan penguasaan bola dan serangan cepat.

Carlos menegaskan Persita masih memiliki target besar hingga akhir musim.

“Kami masih punya delapan pertandingan lagi dan ingin mendapatkan poin semaksimal mungkin,” ujarnya.