Menang Tipis, Persebaya Masih Punya PR Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai performa timnya mengalami peningkatan seusai menang tipis 1-0 atas Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.

"Satu hal yang saya senangi adalah sikap pemain saat menguasai bola maupun tanpa bola. Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki," kata Tavares seusai pertandingan.

Menurut dia, Bajol Ijo tampil lebih dominan dan mampu menciptakan lebih banyak peluang sepanjang pertandingan.

Strategi menurunkan garis pertahanan saat unggul juga dinilai efektif untuk mengendalikan permainan sekaligus membuka peluang serangan balik.

Meski demikian, Tavares mengakui penyelesaian akhir timnya masih menjadi pekerjaan rumah. Dia juga menyoroti kesalahan di menit akhir yang hampir berujung kebobolan.

“Di momen terakhir kami kehilangan bola dengan cara yang konyol, itu harus kami ubah,” ujarnya.

Tavares turut mengapresiasi pengorbanan pemain yang harus tampil di luar posisi akibat kondisi tim yang belum ideal. Dia menilai Persebaya mampu meredam Persita yang sedang dalam tren positif.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bonek Bonita yang selalu bersama tim, baik di saat meraih hasil positif maupun buruk,” kata dia.