Pelatih Malut United Buka-bukaan Soal Turunnya Performa Tim

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Malut United Hendri Susilo mengungkap penyebab timnya gagal meraih kemenangan saat bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.

Menurut dia, faktor kebugaran pemain menjadi kendala utama dalam laga di Stadion Kanjuruhan, Malang.

"Ketika memasuki menit 60-an sudah kelihatan penurunan stamina," kata Hendri seusai pertandingan.

Kondisi tersebut memaksa Malut United mengubah pendekatan permainan dengan tidak tampil terlalu terbuka.

Hendri menyebut jeda kompetisi hampir satu bulan membuat kondisi fisik pemain tidak maksimal.

Akibatnya, tim lebih banyak bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik.

Meski menggunakan formasi empat bek, Malut United kerap bertransformasi menjadi lima bek dengan Wbeymar Angulo turun membantu lini pertahanan.

Serangan tim juga tidak seagresif biasanya dan lebih mengandalkan umpan silang ke arah David da Silva.