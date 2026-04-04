Pelatih Persita: Persebaya Tetap Kuat, Laga di GBT Tidak Mudah

Sabtu, 04 April 2026 – 10:35 WIB
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena (kedua kiri) bersama pemainnya Igor Rodrigues (kedua kanan) saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat (3/4/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memprediksi duel melawan Persebaya Surabaya bakal berlangsung ketat.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.

“Setelah hampir satu bulan sejak laga terakhir, akhirnya tiba waktunya bagi kami untuk bertanding kembali dan pertandingan besok akan berlangsung ketat pastinya,” kata Carlos Pena, Jumat (3/4).

Dia menilai Persebaya tetap tim kuat meski sebelumnya kalah telak dari Borneo FC.

“Menurut saya, itu bukan wajah Persebaya yang sebenarnya,” ujarnya.

Carlos juga menyoroti keunggulan Persebaya dalam transisi cepat serta dukungan suporter saat bermain di kandang. Menurutnya, bermain di sana tidak pernah mudah bagi tim mana pun.

Meski demikian, Persita datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil positif dalam beberapa laga terakhir.

“Kami sedang menjalani musim yang sangat baik dan besok kami akan berjuang seperti biasanya,” ujarnya.

Sumber Antara
