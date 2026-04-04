Laga Berat di GBT, Persebaya Waspadai Ancaman Persita

Sabtu, 04 April 2026 – 09:34 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (tengah) bersama pemainnya Jefferson Silva (kanan) saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat (3/4/2026). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai kekuatan Persita Tangerang jelang duel pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.

Menurut Tavares, Persita memiliki permainan agresif dan berbahaya saat melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang.

“Persita merupakan tim dengan kualitas pemain yang merata dan berbahaya dalam berbagai skema permainan, terutama saat melakukan transisi menyerang dan memanfaatkan bola mati. Mereka sangat agresif saat kehilangan bola dan cepat melakukan transisi menyerang,” kata Tavares saat konferensi pers, Jumat (3/4).

Dia juga menilai pemain Persita mampu mencetak gol dari berbagai situasi, termasuk tendangan jarak jauh dan penyelesaian akhir.

Karena itu, Persebaya tidak hanya fokus pada pemain tertentu, melainkan mengantisipasi kekuatan tim lawan secara keseluruhan.

Namun, Tavares mengakui kondisi timnya belum ideal setelah sejumlah pemain mengalami cedera usai laga sebelumnya.

“Banyak pemain yang mungkin bermain tetapi belum 100 persen, kami berharap tim medis bisa membantu,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat persaingan internal tim berkurang, tetapi sekaligus membuka peluang bagi pemain muda untuk tampil.

Sumber Antara
