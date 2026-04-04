JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Duel Sengit di Kanjuruhan Berakhir Imbang, Arema Gagal Amankan Tiga Poin

Duel Sengit di Kanjuruhan Berakhir Imbang, Arema Gagal Amankan Tiga Poin

Sabtu, 04 April 2026 – 08:33 WIB
Duel Sengit di Kanjuruhan Berakhir Imbang, Arema Gagal Amankan Tiga Poin - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Arema FC (dua kanan) melakukan selebrasi usai timnya berhasil mencetak gol di gawang Malut United yang dijaga penjaga gawang Angga Saputra (kanan) dan pesepak bola Wbeymar Angulo (dua kiri) serta Nilson Barbosa Nascimento (kiri) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/4/2026). Malut United menahan imbang Arema FC dengan skor 1-1. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC harus puas bermain imbang 1-1 melawan Malut United dalam lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4).

Tim tamu tampil dominan di awal laga dengan permainan umpan pendek dan pressing ketat, membuat Arema lebih banyak mengandalkan serangan balik lewat sisi sayap.

Arema akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Julian Guevara pada menit ke-26, memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Gustavo Franca.

Baca Juga:

Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Malut United menyamakan kedudukan melalui penalti David da Silva pada menit ke-41.

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan sempat menurun karena kedua tim bermain lebih hati-hati.

Situasi berubah pada menit ke-60, ketika Arema dan Malut United saling melancarkan serangan cepat, meski belum mampu dikonversi menjadi gol.

Baca Juga:

Kiper Arema Lucas Frigeri tampil gemilang dengan penyelamatan penting pada menit ke-70 saat menggagalkan peluang Yance Sayuri.

Arema nyaris kembali unggul pada menit ke-81, tetapi tembakan Gustavo Franca berhasil ditepis kiper Malut United, Angga Saputro. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. (antara/mcr12/jpnn)

Arema FC bermain imbang 1-1 melawan Malut United. Gol dibalas lewat penalti di babak pertama.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

