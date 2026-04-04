Duel Sengit di Kanjuruhan Berakhir Imbang, Arema Gagal Amankan Tiga Poin

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC harus puas bermain imbang 1-1 melawan Malut United dalam lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4).

Tim tamu tampil dominan di awal laga dengan permainan umpan pendek dan pressing ketat, membuat Arema lebih banyak mengandalkan serangan balik lewat sisi sayap.

Arema akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Julian Guevara pada menit ke-26, memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Gustavo Franca.

Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Malut United menyamakan kedudukan melalui penalti David da Silva pada menit ke-41.

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan sempat menurun karena kedua tim bermain lebih hati-hati.

Situasi berubah pada menit ke-60, ketika Arema dan Malut United saling melancarkan serangan cepat, meski belum mampu dikonversi menjadi gol.

Kiper Arema Lucas Frigeri tampil gemilang dengan penyelamatan penting pada menit ke-70 saat menggagalkan peluang Yance Sayuri.

Arema nyaris kembali unggul pada menit ke-81, tetapi tembakan Gustavo Franca berhasil ditepis kiper Malut United, Angga Saputro. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. (antara/mcr12/jpnn)