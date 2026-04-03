Arema Tanpa Pilar Utama, Hendri Susilo Tetap Minta Anak Asuh Waspada

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Malut United Hendri Susilo mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Arema FC meski tanpa sejumlah pemain inti.

Menurut dia, anggapan Arema akan melemah justru bisa menjadi bumerang bagi timnya dalam laga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4).

"Kami tidak mau menganggap bahwa Arema tanpa pemain yang tidak main itu akan menjadi lemah. Kalau berpikir seperti itu justru salah," kata Hendri, Kamis.

Diketahui, Arema dipastikan kehilangan beberapa pilar seperti Dalberto Luan, Matheus Blade, Pablo Oliveira, hingga Wallison Maia. Mereka absen karena cedera hingga sanksi kartu merah.

Namun, Hendri menilai kondisi itu justru bisa menjadi peluang bagi pemain pelapis Arema untuk menunjukkan kualitasnya.

"Kami harus berhati-hati. Arema ini tim yang bagus dan tentu sudah bersiap melawan kami," ujarnya.

Baca Juga: Hendri Susilo Ungkap Penyebab Malut United Kalah dari Persebaya

Dia menambahkan persiapan Malut United berjalan cukup baik setelah tim berkumpul sejak sepekan lalu di Yogyakarta usai libur Idulfitri.

Hendri memastikan timnya datang ke Malang dengan target membawa pulang poin.