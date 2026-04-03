JPNN.com Jatim Olahraga Arema Tanpa Pilar Utama, Hendri Susilo Tetap Minta Anak Asuh Waspada

Arema Tanpa Pilar Utama, Hendri Susilo Tetap Minta Anak Asuh Waspada

Jumat, 03 April 2026 – 12:07 WIB
Arema Tanpa Pilar Utama, Hendri Susilo Tetap Minta Anak Asuh Waspada - JPNN.com Jatim
Arsip - Pesepak bola Malut United Ciro Henrique Alves Ferreira E Silva (kiri) bersiap menendang bola yang dihadang pesepak bola Arema Fc Odivan Koerich (kanan) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, Maluku Utara, Sabtu (29/11/2025). Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. ANTARA FOTO/Andri Saputra/bar

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Malut United Hendri Susilo mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Arema FC meski tanpa sejumlah pemain inti.

Menurut dia, anggapan Arema akan melemah justru bisa menjadi bumerang bagi timnya dalam laga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4).

"Kami tidak mau menganggap bahwa Arema tanpa pemain yang tidak main itu akan menjadi lemah. Kalau berpikir seperti itu justru salah," kata Hendri, Kamis.

Diketahui, Arema dipastikan kehilangan beberapa pilar seperti Dalberto Luan, Matheus Blade, Pablo Oliveira, hingga Wallison Maia. Mereka absen karena cedera hingga sanksi kartu merah.

Namun, Hendri menilai kondisi itu justru bisa menjadi peluang bagi pemain pelapis Arema untuk menunjukkan kualitasnya.

"Kami harus berhati-hati. Arema ini tim yang bagus dan tentu sudah bersiap melawan kami," ujarnya.

Dia menambahkan persiapan Malut United berjalan cukup baik setelah tim berkumpul sejak sepekan lalu di Yogyakarta usai libur Idulfitri.

Hendri memastikan timnya datang ke Malang dengan target membawa pulang poin.

Malut United diingatkan tak meremehkan Arema FC meski tanpa pemain inti. Hendri Susilo sebut kondisi ini justru berbahaya.
Sumber Antara
