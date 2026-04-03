Jelang Lawan Persijap, Persik Full Team, Marcos: Pilihan Pemain Lebih Banyak

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mematangkan persiapan jelang menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-26 BRI Super League di Stadion Brawijaya, Senin (6/4).

Pelatih Persik Marcos Reina Torres memastikan kondisi tim semakin membaik karena para pemain yang sempat cedera sudah kembali berlatih.

“Mereka sudah berlatih normal bersama kami. Sekarang semua pemain ikut latihan. Jadi, ini jauh lebih baik. Dengan kondisi seperti ini, saya memiliki lebih banyak pilihan,” kata Marcos, Kamis (3/4).

Sejumlah pemain yang sebelumnya absen seperti Rendy Sanjaya, Rezaldi Hehanusa, dan Telmo Castanheira kini sudah bergabung dalam sesi latihan.

Marcos menilai kembalinya para pemain tersebut menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim berjuluk Macan Putih.

“Ketika semua pemain bisa berlatih penuh, maka persiapan tim akan lebih baik. Saya sangat senang dengan kondisi ini,” ujarnya.

Selain itu, bermain di kandang sendiri dinilai menjadi peluang emas bagi Persik untuk menambah poin.

"Kembali bermain di Stadion Brawijaya tentu akan menjadi momen penting untuk meraih poin di rumah sendiri. Kami harus memaksimalkan kesempatan laga kandang ini untuk menambah pundi-pundi poin," kata Marcos.