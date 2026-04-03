Arema FC Lawan Malut United Tanpa Pilar, Target Menang Jadi Harga Mati

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menargetkan kemenangan saat menjamu Malut United pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4).

Pelatih Arema Marcos Santos memastikan timnya sudah siap, baik dari sisi taktik maupun mental.

"Persiapan berjalan dengan luar biasa, skema permainan sudah ada dan diterapkan selama sesi latihan. Tentu, kami menginginkan tiga poin di pertandingan besok," kata Marcos.

Namun, Singo Edan dipastikan tampil tanpa sejumlah pemain andalan.

Beberapa nama seperti Dalberto Luan, Matheus Blade, Pablo Oliveira, hingga Wallison Maia absen akibat cedera dan akumulasi kartu.

Walakin, Marcos menegaskan pemain pengganti memiliki kualitas yang tak kalah.

Dia juga mengakui lini pertahanan Arema masih perlu dibenahi setelah hasil kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir.

Dalam lima pertandingan terakhir, Arema hanya meraih empat poin, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan beruntun.