JPNN.com

Arema FC Lawan Malut United Tanpa Pilar, Target Menang Jadi Harga Mati

Jumat, 03 April 2026 – 11:06 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan keterangan saat sesi konferensi pers di Stadiona Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur setelah pertandingan melawan Persijap Jepara, Senin (2/2/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menargetkan kemenangan saat menjamu Malut United pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4).

Pelatih Arema Marcos Santos memastikan timnya sudah siap, baik dari sisi taktik maupun mental.

"Persiapan berjalan dengan luar biasa, skema permainan sudah ada dan diterapkan selama sesi latihan. Tentu, kami menginginkan tiga poin di pertandingan besok," kata Marcos.

Baca Juga:

Namun, Singo Edan dipastikan tampil tanpa sejumlah pemain andalan.

Beberapa nama seperti Dalberto Luan, Matheus Blade, Pablo Oliveira, hingga Wallison Maia absen akibat cedera dan akumulasi kartu.

Walakin, Marcos menegaskan pemain pengganti memiliki kualitas yang tak kalah.

Baca Juga:

Dia juga mengakui lini pertahanan Arema masih perlu dibenahi setelah hasil kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir.

Dalam lima pertandingan terakhir, Arema hanya meraih empat poin, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan beruntun.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU