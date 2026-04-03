Laga Kandang Persik Dapat Izin, Suporter Siap Padati Stadion

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Panitia Pelaksana Persik Kediri memastikan laga kandang melawan Persijap Jepara bisa digelar di Stadion Brawijaya.

Izin pertandingan telah dikantongi dari Polres Kediri Kota untuk laga lanjutan BRI Super League pekan ke-26 yang dijadwalkan Senin (6/4).

Ketua Panpel Persik Tri Widodo mengatakan seluruh perizinan sudah dipenuhi setelah melalui rapat koordinasi dengan berbagai pihak.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kami juga mengantongi perizinan dari berbagai pihak termasuk Polres Kediri Kota," ujar Tri.

Dia menyebut laga kandang akan memberi keuntungan tersendiri bagi skuad Macan Putih karena dukungan langsung suporter.

Panpel menyiapkan kuota 5.000 penonton sesuai regulasi.

"Tiket dibagi menjadi tiga kelas, mulai dari kelas ekonomi dijual seharga Rp60 ribu, kelas utama dijual seharga Rp80 ribu dan VIP dijual seharga Rp100 ribu," jelasnya.

Dia menambahkan panitia pelaksana juga koordinasi dengan komunitas suporter Persik Kediri untuk penjualan tiket. Selain itu, pembelian tiket juga dapat diakses melalui www.persikkediri.com, dan mitra lainnya.