Kabar Baik! Bruno Paraiba Mulai Pulih Jelang Laga Penting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain asing Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba, mengaku kondisi kebugarannya terus membaik jelang laga melawan Persita Tangerang.

Pertandingan pekan ke-26 Super League Indonesia itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4).

“Saya merasa lebih sehat dan semakin siap memberikan kontribusi maksimal setelah sebelumnya sempat menepi akibat cedera dalam beberapa pertandingan. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” ujar Bruno, Selasa (31/3).

Pemain asal Brasil itu sebelumnya sempat menepi akibat cedera dalam beberapa laga.

Meski begitu, dia menegaskan proses pemulihan masih terus berjalan demi mencapai kondisi terbaik.

Bruno berharap bisa kembali mencetak gol sekaligus membawa Bajul Ijo meraih kemenangan.

“Saya ingin menang dan membantu tim. Itulah cara saya bermain. Saya berharap kami bisa menang bersama,” ucapnya.

Sejauh ini, Bruno baru mencatat dua penampilan bersama Persebaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Borneo FC, dengan torehan satu gol.