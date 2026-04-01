JPNN.com

Kabar Baik! Bruno Paraiba Mulai Pulih Jelang Laga Penting

Rabu, 01 April 2026 – 13:32 WIB
Arsip - Pesepak bola asal Brasil Bruno Paraiba (kedua kiri) menendang bola saat mengikuti latihan bersama Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/1/2026). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/foc.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain asing Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba, mengaku kondisi kebugarannya terus membaik jelang laga melawan Persita Tangerang.

Pertandingan pekan ke-26 Super League Indonesia itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4).

“Saya merasa lebih sehat dan semakin siap memberikan kontribusi maksimal setelah sebelumnya sempat menepi akibat cedera dalam beberapa pertandingan. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” ujar Bruno, Selasa (31/3).

Baca Juga:

Pemain asal Brasil itu sebelumnya sempat menepi akibat cedera dalam beberapa laga.

Meski begitu, dia menegaskan proses pemulihan masih terus berjalan demi mencapai kondisi terbaik.

Bruno berharap bisa kembali mencetak gol sekaligus membawa Bajul Ijo meraih kemenangan.

Baca Juga:

“Saya ingin menang dan membantu tim. Itulah cara saya bermain. Saya berharap kami bisa menang bersama,” ucapnya.

Sejauh ini, Bruno baru mencatat dua penampilan bersama Persebaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Borneo FC, dengan torehan satu gol.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya vs Persita kondisi pemain Persebaya Bernardo Tavares pemain asing persebaya Bruno Paraiba Liga 1 Indonesia berita liga 1 Persebaya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU