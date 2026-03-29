JPNN.com Jatim Olahraga Persela 2-0 Persiba: Bima Sakti Ungkap Kunci Kemenangan

Persela 2-0 Persiba: Bima Sakti Ungkap Kunci Kemenangan

Minggu, 29 Maret 2026 – 09:34 WIB
Persela 2-0 Persiba: Bima Sakti Ungkap Kunci Kemenangan - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Persela Lamongan Riski Putra Utomo mencetak gol kedua lewat tendangan terbang memanfaatkan umpan silang saat melawan Persiba Balikpapan di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (28/3/2026). (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan sukses menaklukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026.

Bermain di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu, Laskar Joko Tingkir memastikan kemenangan lewat gol Mochamad Adam Malik dan Riski Utomo.

Pelatih Persela Bima Sakti menyebut kemenangan ini penting untuk mendongkrak kepercayaan diri pemain.

“Alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan di kandang. Kemenangan ini untuk mengangkat performa dan motivasi para pemain,” ujar Bima.

Menurut dia, Persela tampil terburu-buru pada babak pertama sehingga sejumlah peluang gagal dimaksimalkan.

Namun, permainan berubah di babak kedua setelah tim tampil lebih sabar dan efektif.

“Saya memasukkan Risqki di babak kedua dan alhamdulillah bisa cetak gol pengunci kemenangan,” katanya.

Gol pembuka Persela dicetak Mochamad Adam Malik pada menit ke-55. Riski Utomo kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-79.

Persela tampil dominan dan menang 2-0. Pelatih Bima Sakti bongkar kunci kemenangan timnya.
Sumber Antara
