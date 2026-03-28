Bima Sakti Blak-blakan Soal Kelemahan Persela Jelang Laga Penting

Sabtu, 28 Maret 2026 – 09:34 WIB
Foto Arsip : Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti saat memimpin sesi latihan tim. (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti berharap lini depan timnya lebih tajam saat menghadapi Persiba Balikpapan.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Surajaya, Sabtu (28/3), dalam lanjutan putaran ketiga Pegadaian Championship 2025-2026.

Bima mengakui penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah setelah evaluasi laga uji coba terakhir sebelum Lebaran.

“Pada uji coba terakhir kami masih kurang di finishing. Semoga besok pemain kami lebih baik dalam memanfaatkan peluang,” kata Bima dalam jumpa pers di Lamongan, Jumat (26/3).

Dia menyebut kondisi fisik pemain cukup baik usai menjalani latihan intensif selama lima hari setelah libur Lebaran. Menurutnya, laga melawan Persiba sangat penting karena Persela harus memaksimalkan sisa pertandingan demi menjaga peluang di papan atas klasemen.

Bima juga mengingatkan pemain agar tidak meremehkan lawan dan tetap menjaga semangat sepanjang pertandingan.

Pemain Persela Adam Malik menegaskan kesiapan timnya untuk meraih tiga poin di kandang.

Dia mengatakan tim memiliki modal positif dari pertemuan sebelumnya. Di kubu lawan, pelatih Persiba Leonard Tupamahu tetap optimistis meski timnya dalam kondisi terbatas.

Sumber Antara
