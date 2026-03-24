Persik Kediri Intensifkan Latihan Seusai Libur Lebaran 2026, Bidik Perbaikan Klasemen

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mulai mengintensifkan latihan usai libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 13–22 Maret.

Manajemen tim berharap kondisi fisik dan mental pemain yang telah kembali segar bisa mendongkrak performa di sisa kompetisi.

"Pemain sudah kami beri libur dan merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga. Tentunya kondisi mereka sudah sangat baik secara fisik maupun secara mental," kata Manajer Persik Syahid Nur Ichsan, Senin (23/3).

Latihan perdana kembali digelar di Stadion Brawijaya dan diikuti sejumlah pemain asing seperti Adrian Luna, Jon Toral, hingga Leonardo Navacchio.

"Kami berharap dengan kondisi positif tersebut (setelah liburan), pemain dapat lebih fokus untuk menjalani pertandingan sisa yang ada dan memberikan hasil terbaik untuk tim," ucapnya.

Persik dijadwalkan menjalani laga kandang melawan Persijap Jepara pada 6 April mendatang. Laga tersebut dinilai krusial untuk memperbaiki posisi klasemen. Saat ini, Persik berada di peringkat ke-12 dengan 29 poin.

“Jarak poin saat ini sangat berdekatan, jadi peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen masih terbuka. Kami berharap tim bisa memaksimalkan sisa pertandingan, terutama saat bermain di kandang,” ujar Syahid.

“Dengan selisih poin yang tipis, kami tidak boleh kehilangan poin lagi, khususnya di laga kandang. Itu kunci untuk mendongkrak posisi di klasemen,” imbuh dia.