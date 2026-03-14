Obati Kerinduan Suporter, Persela Gelar Uji Coba dengan Persekat di Stadion Surajaya

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kerinduan suporter untuk menyaksikan langsung pertandingan Persela Lamongan akhirnya terobati.

Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu akan menggelar laga uji coba melawan Persekat Tegal di Stadion Surajaya pada Sabtu (14/3) pukul 20.30 WIB.

Direktur Bisnis Persela Lamongan Pradita Aditya mengatakan laga tersebut menjadi kesempatan bagi suporter untuk kembali hadir memberikan dukungan langsung di stadion.

“Ini menjadi kesempatan bagi suporter untuk kembali hadir memberikan dukungan langsung kepada tim,” kata Pradita saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan kehadiran suporter diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi para pemain sekaligus menjaga kedekatan antara klub dan para pendukungnya.

Dalam laga tersebut diperkirakan sekitar delapan ribu suporter akan hadir langsung di stadion untuk menyaksikan pertandingan tim kebanggaan Lamongan itu.

Berdasarkan data teknis hasil renovasi yang rampung pada 2025 dan diresmikan secara daring oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Stadion Surajaya memiliki kapasitas sekitar 11.214 kursi dengan model single seat.

Kapasitas tersebut terdiri atas 114 kursi tribun VVIP, 454 kursi VIP, 10.612 kursi tribun reguler, serta 34 kursi khusus difabel.