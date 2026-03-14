Persik Kediri Liburkan Pemain Saat Ramadan, Tetapi Tetap Wajib Latihan Individu

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri meliburkan aktivitas latihan tim menjelang Lebaran 2026. Libur diberikan mulai 13 Maret hingga 22 Maret 2026.

Manajer Persik Kediri Syahid Nur Ichsan mengatakan para pemain akan kembali menjalani latihan pada 23 Maret 2026.

"Aktivitas latihan secara tim akan off mulai 13 Maret dan pemain akan kembali menjalani aktivitas latihan pada 23 Maret 2026. Libur ini diberikan berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idulfitri,” kata Syahid dalam, Jumat (13/3).

Menurut dia, selama masa libur tersebut para pemain dipersilakan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga.

Meski demikian, pemain tetap diwajibkan menjalani program latihan individu yang telah disiapkan oleh tim pelatih.

"Program latihan secara individu sudah disiapkan oleh pelatih. Jadi selama libur, mereka diwajibkan untuk tetap berlatih sesuai dengan program yang sudah disiapkan setiap harinya, agar saat pemain kembali kebugaran pemain tetap terjaga," ujarnya.

Syahid juga menegaskan seluruh pemain harus kembali ke Kediri tepat waktu agar persiapan tim berjalan maksimal.

Persik Kediri dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara pada 6 April 2026.